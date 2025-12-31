Le nouveau tacle de Raiola au PSG sur le départ de Donnarumma

L’agent Enzo Raiola s’est exprimé en exclusivité sur Radio Sportiva au sujet de Gianluigi Donnarumma et du mercato de janvier. « Donnarumma ? Pour lui, ç’a été un été intense vu ce qui s’est passé à Paris. Peut-être qu’un jour ils nous expliqueront leur décision, mais aujourd’hui on profite d’un grand exploit de City. Quand Gigio est arrivé, les résultats se sont améliorés et aujourd’hui on se bat avec Arsenal pour la première place. En janvier, il y aura beaucoup de matches, mais les six premiers mois se sont bien passés. Lui et le club sont contents, et c’est très bien comme ça », a déclaré l’agent.

Dans la suite de son entretien, Raiola a aussi évoqué le lien fort entre Donnarumma et la Nazionale. « Dans quelques mois, il y aura une phase délicate avec l’équipe nationale, à laquelle il tient énormément. Cet été, il voulait se marier mais il a tout reporté parce qu’il y a d’abord l’engagement avec l’Italie. Il veut rester concentré sur le moment présent et pense seulement à son club et à la Nazionale, car il veut de toutes ses forces aller à la Coupe du monde », a-t-il ajouté.