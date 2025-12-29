CAN 2025, Zambie : ‭« le Maroc est surcoté et prenable », balance un joueur zambien

Ce lundi soir, la Zambie joue sa qualification pour le prochain tour face au Maroc dans le groupe A. A domicile, la sélection de Walid Regragui doit s’imposer face à la Zambie pour assurer la première place du groupe. Les Zambiens, eux, doivent prendre au moins un point pour espérer terminer dans les meilleurs troisièmes si le Mali s’impose.

Et depuis ce dimanche soir, les joueurs zambiens multiplient les déclarations piquantes sur la sélection marocaine. Après le capitaine Fashion Sakala qui avait balancé «le Maroc a remporté une seule CAN, la Zambie aussi. Ce match, c’est du 50/50», c’est au tour du milieu Wilson Chisala de lâcher son tacle sur le Maroc avant la rencontre. «Le Maroc est une équipe surcotée et prenable, on est prêt pour ça.» Le message est passé.