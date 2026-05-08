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Le Bayern Munich confirme pour le frère de Kvaratskhelia !

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Tornike Kvaratskhelia @Maxppp

Le nom de Tornike Kvaratskhelia commence sérieusement à être sur toutes les lèvres. Jeune ailier virevoltant comme son frère aîné, le jeune joueur de 16 ans est déjà annoncé sur les tablettes de clubs italiens, mais aussi du Bayern Munich. D’ailleurs, Christoph Freund vient de confirmer que le frère de la star du PSG s’est rendu dans les installations bavaroises.

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«Oui, je peux confirmer que le garçon est là, le frère, et qu’il s’entraîne avec l’équipe, qu’il a disputé un match amical. C’est un jeune homme qui a du talent. Quant à savoir s’il est aussi bon que son frère, qui est exceptionnel, un joueur de classe mondiale, ce serait exagéré de le dire pour l’instant, mais c’est un jeune joueur talentueux et nous verrons bien comment les choses évolueront», a-t-il confié le directeur sportif munichois ce vendredi en conférence de presse.

Pub. le - MAJ le
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