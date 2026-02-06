Man City : Pep Guardiola se rétracte pour Marc Guéhi

Au sortir de la qualification de Manchester City pour la finale de la League Cup, Pep Guardiola s’était agacé du règlement qui va interdire à sa recrue hivernale Marc Guéhi de pouvoir jouer la finale contre Arsenal. « J’espère que nous pourrons les convaincre, parfois, c’est difficile à comprendre. Apparemment, Marc ne pouvait pas jouer le match retour parce qu’il n’a pas joué le match aller. Maintenant, c’est la finale, alors pourquoi ne devrait-il pas jouer ? Pourquoi pas ? Nous payons son salaire, nous l’engageons comme joueur. C’est logique ».

Ce vendredi, à deux jours du choc de Premier League contre Liverpool, l’entraîneur des Skyblues a changé son fusil d’épaule et a confirmé que son club n’allait pas demander de modifier le règlement. «Non, les règles sont les règles et je comprends. Antoine (Semenyo) peut jouer et Marc ne jouera pas, c’est la règle, ça me va. Pouvons-nous être d’accord ou pas d’accord ? Ce n’est pas la question.» L’affaire est close.