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Ligue 1

PSG : le carton rouge de Gonçalo Ramos contre Angers

Par Kevin Massampu
1 min.
Gonçalo Ramos @Maxppp
Angers 0-3 PSG

En déplacement à Angers, le Paris Saint-Germain se balade sur le terrain de Raymond-Kopa avec une équipe remaniée, en marge de l’affrontement face au Bayern Munich en 1/2 finale de Ligue des Champions. Mais malgré une large avance au tableau d’affichage, le club parisien va devoir terminer la rencontre face au SCO en infériorité numérique, suite à l’expulsion de Gonçalo Ramos.

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Le calvaire de Gonçalo Ramos 😯

Pas en réussite aujourd'hui, l'attaquant portugais est exclu 🟥

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Déjà averti dès la 10e minute, l’avant-centre portugais a taclé dans les pieds d’Hervé Koffi après une passe en retrait angevine (74e). M. Jeremy Stinat, l’arbitre de la rencontre, n’a pas hésité avant de sortir un second carton jaune pour excès d’engagement pour l’ancien joueur du Benfica, qui a été invité à quitter la pelouse et a laissé ses partenaires à 10.

Pub. le - MAJ le
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