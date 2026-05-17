PFC : Antoine Kombouaré recadre encore un journaliste

Depuis sa prise de fonction à la tête du Paris FC, Antoine Kombouaré fait régulièrement le show en conférence de presse, s’amusant souvent à recadrer les journalistes. Avant la rencontre face au PSG, l’ancien coach du FC Nantes a récidivé. Interrogé par un journaliste sur son envie, ou non, de mettre une équipe compétitive face au PSG, Kombouaré a été cash.

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« C’est quoi cette question à deux balles là ? Ah oui, mais là pff… Je ne sais même pas si je dois répondre. Bien sûr qu’on va aligner la meilleure équipe. On a la chance de jouer ce match avec un enjeu qui n’est pas important, car on a fait le boulot et qu’on est maintenu. Et en plus, on a la chance de jouer le champion en titre, le PSG », a-t-il lâché.