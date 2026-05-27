Romelu Lukaku ne veut pas quitter Naples

5 apparitions en Serie A, 1 en Ligue des Champions et 1 en Coupe d’Italie, voilà pour la saison de Romelu Lukaku avec Naples. Handicapé par une blessure qu’il a choisi de soigner en Belgique, ce qui a créé la polémique en Italie, l’attaquant belge, âgé de 33 ans et sous contrat jusqu’en 2027, semblait clairement se diriger vers la sortie à l’issue de l’exercice. Mais malgré le départ d’Antonio Conte, qui l’avait fait venir, il n’est pas du tout dans cette optique comme il l’a déclaré à La Dernière Heure.

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« Mon amour pour Naples reste inchangé. Je ne comprends pas d’où ça sort que je veux partir. Dans ma tête, je serai encore à Naples la saison prochaine. Les gens pensent que je fais le forcing pour partir. Non, j’avais un foutu problème médical et j’ai décidé de me faire soigner en Belgique. C’est tout », a-t-il lancé. Reste à savoir ce que voudra faire Naples et son futur coach, qui pourrait être Vincenzo Italiano.