Ligue des Champions : la sortie lunaire de Vincent Labrune après le sacre du PSG

Le football français sur le toit de l’Europe. Ce samedi soir, le PSG a une nouvelle fois remporté la Ligue des champions, cette fois en dominant Arsenal lors de la finale (1-1, 4-3 aux t.a.b). Un exploit historique puisque les Parisiens réalisent le back-to-back après la victoire la saison dernière face à l’Inter Milan (1-0). La récompense de l’excellent travail de Luis Enrique depuis son arrivée au PSG et des choix forts de Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos, en mettant en avant un PSG plus collectif, notamment par un recrutement moins axé sur les stars.

La suite après cette publicité

Et ce samedi soir, après la victoire du PSG, les réactions ont été nombreuses dans le milieu du football. L’une d’elles n’est clairement pas passée inaperçue. Le président de la LFP, Vincent Labrune, est sorti du silence pour féliciter le PSG et mettre en avant la réussite du football français dans des déclarations qui ne semblent pas spécialement coller à la réalité, tant les autres clubs (hors PSG) souffrent économiquement notamment. « Pour la deuxième année consécutive, le Paris Saint-Germain est champion d’Europe et c’est une fierté immense, ainsi qu’un signal fort adressé à l’ensemble du football français et européen », a-t-il d’abord lancé pour L’Équipe avant d’enchaîner.

La suite après cette publicité

Le PSG, réussite du foot français ?

« C’est aussi la confirmation d’un projet solide, d’une organisation qui a su s’inscrire dans la durée et continuer à progresser au plus haut niveau. Je veux féliciter chaleureusement les joueurs, le staff et la direction du club pour cette victoire historique. Deux titres consécutifs, cela valorise une Ligue, mais aussi un modèle tout entier : nos formations, nos diffuseurs, nos partenaires. C’est une base solide sur laquelle nous allons continuer à construire car la saison 2026-2027 s’ouvrira avec des ambitions renforcées, sept clubs français qualifiés en Europe, et une position dans l’indice UEFA qui nous permet de nourrir de grandes ambitions collectives. » L’ancien président de l’OM, souvent accusé de favoriser le PSG, notamment avec le report controversé de Lens-PSG, a terminé en évoquant le prochain Mondial.

« Enfin, en ce début de Coupe du monde, je souhaite à l’ensemble des joueurs de Ligue 1 qui représentent leurs sélections une grande compétition. Vous portez avec vous une part de ce football français qui, ce soir encore, a prouvé qu’il comptait parmi les meilleurs du monde. » Si le PSG a bien écrit l’histoire du foot français, il n’est pas sûr que ce sacre en C1 soit l’illustration d’un modèle qui fonctionne, à l’heure où la crise des droits TV risque encore de mettre un coup dans les finances des clubs. Une déclaration qui devrait donc faire réagir dans les prochaines heures.