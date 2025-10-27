Le streamer AmineMaTue fait une annonce avec Lamine Yamal

En pleine polémique après ses provocations à quelques heures du Clasico, Lamine Yamal continue de faire parler de lui. L’ailier espagnol, décrié pour sa prestation après la défaite du FC Barcelone sur la pelouse du Santiago Bernabéu, continue sa tournée médiatique.

La suite après cette publicité

En compagnie du streamer français, Aminematue, qui est la figure de proue de la Kings League en France, Lamine Yamal est apparu dans un teaser de quelques secondes pour la promotion d’un nouveau live prévu ce mardi, à 20 heures, sur la chaîne Twitch du vidéaste français. « Amine, il est temps de retourner travailler », a lâché la pépite du Barça dans une courte vidéo.