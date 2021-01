Mercato : l'EA Guingamp cartonne Giannelli Imbula suite à son essai au FC Nantes

L'En Avant Guingamp se retrouve malgré lui dans une situation rocambolesque. En effet, le club breton avait décidé en octobre dernier de tendre la main à son ancien joueur Giannelli Imbula (28 ans), sans club depuis son départ de Sotchi l'été dernier. Le milieu de terrain pouvait ainsi s'entraîner avec le groupe de National 2 guingampais et s'offrir la possibilité de parfaire sa condition physique pour renouer avec la compétition.

La suite après cette publicité

Ces derniers jours, une nouvelle étape avait été franchie avec l'intégration du principal protagoniste dans le groupe professionnel. Mais ce jeudi, l'En Avant apprenait via 20 Minutes que l'intéressé se trouvait à l'essai avec le FC Nantes ! Une information confirmée par Raymond Domenech, nouvel entraîneur des Canaris, lors de sa présentation aux médias.

La mise au point cinglante de l'En Avant Guingamp sur le cas Imbula

Il n'en fallait pas plus pour mettre le feu aux poudres du côté de Guingamp. Les pensionnaires de Ligue 2 ont ainsi affiché leur courroux et ne se sont pas privés de stigmatiser le comportement de leur ancien joueur. L'En Avant a ainsi publié un communiqué officiel ce vendredi pour stopper les négociations entamées avec Giannelli Imbula. Les hautes sphères bretonnes comptaient recevoir le joueur et son entourage pour définir les contours d'une future collaboration. Celle-ci ne s'avère évidemment plus d'actualité après la décision d'Imbula d'accepter la proposition du FC Nantes. Face à ce comportement incongru, l'En Avant Guingamp a donc décidé de taper du poing sur la table, mais aussi de tirer un trait sur un joueur pourtant très apprécié du côté du Roudourou...

« Au mois d’octobre, En Avant Guingamp avait décidé d’accueillir son ancien joueur Giannelli Imbula, en recherche d’un club pour la suite de sa carrière. L’objectif était de lui permettre de retrouver un niveau athlétique compatible avec la pratique du football de haut niveau. Dans un premier temps, Giannelli a été intégré au groupe d’entraînement de National 2 avant de rejoindre le groupe pro il y a trois jours. Hier jeudi, le club a appris par voie de presse que Giannelli avait répondu favorablement à la sollicitation du FC Nantes qui souhaite le mettre à l’essai, alors qu’un rendez-vous était fixé lundi prochain avec son entourage pour définir son avenir à l’EAG. Une attitude irrespectueuse envers le club qui met un terme définitif aux négociations en cours quelque soit l’issue de son essai en Loire-Atlantique », précise ainsi le communiqué officiel du club breton. Pour Giannelli Imbula, l'issue demeure désormais incertaine. En tournant le dos à son club formateur, le milieu de terrain prend le risque de ne pas répondre aux exigences de Raymond Domenech et son staff pendant sa mise à l'essai. Et donc se retrouver sur le carreau en plein mercato d'hiver.