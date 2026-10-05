Andrés Iniesta rêve de revenir au FC Barcelone

Depuis plusieurs années, Andrés Iniesta s’est reconverti en tant qu’entraîneur. Après une première expérience avec Emirates Club, le champion du monde 2010 est resté aux Emirats arabes unis mais entraîne désormais le Gulf United FC. Un parcours jusqu’ici modeste mais qui fait penser à Xavi, qui avait d’abord entraîné au Qatar avant de retrouver le banc du Barça puis de devenir actuellement sélectionneur des Pays-Bas. Un destin qui ferait plaisir à Iniesta. Interrogé ce lundi par Mundo Deportivo, l’ancien milieu de 42 ans rêve d’un retour au FC Barcelone en tant que coach :

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«Le destin décidera de ce qui doit arriver. Évidemment, ce serait merveilleux de poursuivre ma carrière d’entraîneur, vu ce que le Barça représente pour moi, mais ce n’est pas un objectif prioritaire. J’ai toujours dit que mon rêve était d’être footballeur, et c’est à cette époque que j’avais des buts et des obsessions, à mon arrivée à Barcelone : réussir avec l’équipe première. C’étaient des objectifs, des choses dont j’étais très sûr. Maintenant, peut-être parce que j’aime prendre mon temps pour réfléchir, car devenir entraîneur n’était pas prévu, l’avenir nous le dira, mais il est vrai que j’apprécie vraiment ce début. Pas seulement parce que je suis entraîneur, mais pour tout ce que cela implique.»