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Ligue des Champions

Feyenoord : Van Bronckhorst désigne le Barça comme « la meilleure équipe du monde »

Par Sasha Nahon
1 min.
Giovanni van Bronckhorst sur le banc de Feyenoord @Maxppp
Barcelone 5-1 Feyenoord

Giovanni van Bronckhorst n’a pu que constater la supériorité du FC Barcelone après la lourde défaite du Feyenoord au Camp Nou (5-1) en Ligue des champions. Malgré la volonté de son équipe de jouer et de se créer des occasions, l’entraîneur néerlandais estime que les Blaugrana évoluent actuellement au-dessus de tout le monde. « Si l’on regarde son jeu, le Barça est actuellement la meilleure équipe du monde », a-t-il affirmé en conférence de presse. « Les erreurs se paient cher. On peut beaucoup apprendre de l’adversaire, même si nous sommes des équipes très différentes. Il y a un écart de niveau. » Pour l’ancien joueur du club catalan, le Barça possède même les armes pour aller au bout : « Le Barça peut gagner cette Ligue des champions. »

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Van Bronckhorst s’est également montré impressionné par Lamine Yamal, porteur du brassard de capitaine pour la première fois face au Feyenoord, après la sortie de Pedri, et auteur d’un but et de deux passes décisives. « À son âge, il a déjà tout gagné. Les supporters l’adorent. Il peut remporter le Ballon d’Or. Je le compare à Messi et Ronaldinho. Il peut le gagner. La question est de savoir quand », a-t-il lancé. Le Néerlandais connaît particulièrement bien la maison puisqu’il a porté le maillot barcelonais entre 2003 et 2007 et remporté la Ligue des champions en 2006. Vingt ans après cette finale gagnée contre Arsenal, son retour au Camp Nou aura cette fois été beaucoup moins heureux.

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