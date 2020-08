PSG - Bayern : Marco Verratti prêt à débuter la finale

J-4 ! Dimanche soir, le Paris Saint-Germain défiera le Bayern Munich en finale de la Ligue des Champions 2019-2020. Une rencontre que tous les joueurs parisiens aimeraient forcément débuter, à commencer par Marco Verratti. Touché au mollet et absent contre l'Atalanta la semaine passée, le milieu de terrain italien était ensuite entré en jeu face au RB Leipzig mardi. Et aujourd'hui, le joueur de 27 ans se sent prêt à débuter.

«Ça va mieux, j’ai commencé doucement avec l’équipe. Le coach décidera mais je suis prêt à faire partie de l’équipe dimanche. C'est une sensation incroyable d’être en finale de Ligue des Champions, ça va être les 90 minutes les plus importantes du PSG», a expliqué le natif de Pescara ce jeudi lors d'une conférence de presse organisée à 18 heures. Reste désormais à savoir si Thomas Tuchel l'alignera dans le XI de départ...