Harry Kane s’éloigne du FC Barcelone

Le FC Barcelone a fait de la recherche d’un nouvel avant-centre sa priorité lors de ce mercato estival afin de compenser le départ de Robert Lewandowski. Si le nom d’Harry Kane a bien été étudié par les dirigeants catalans, cette piste est aujourd’hui mise de côté selon Marca. La priorité du directeur sportif Deco reste Julián Álvarez, même si l’Atlético de Madrid n’a, pour l’heure, aucune intention de céder son attaquant. Le Barça espère toutefois pouvoir reprendre les discussions une fois la Coupe du monde terminée et croit encore à la possibilité de trouver un accord.

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En parallèle, le club prépare déjà des solutions alternatives si le dossier Álvarez venait à échouer. Barcelone pourrait choisir de ne pas recruter d’avant-centre et redistribuer les responsabilités offensives à des joueurs comme Dani Olmo, Ferran Torres ou encore Lamine Yamal. Une autre option consisterait à revenir sur le marché des transferts, mais la piste Harry Kane apparaît très compliquée. Le Bayern Munich ne souhaite pas se séparer de son buteur anglais, auteur d’une excellente saison (60 buts toutes compétitions confondues), et un départ ne pourrait être envisagé que si le joueur demandait lui-même à quitter le club, un scénario qui ne semble pas d’actualité.