Le choix Gaël Clichy des Mbappé provoque déjà de vives réactions à Caen

« Mon regard à moi, c’est que l’équipe a le potentiel pour aller taper très haut et faire quelque chose de grand sur les six mois. […] Ce projet me parle vraiment, pour plusieurs raisons, notamment le fait de pouvoir "reconstruire", sans être arrogant. C’est un club qui mérite d’être plus haut ». Lors de ses premiers mots en tant qu’entraîneur de Caen, Gaël Clichy n’a pas caché ses ambitions.

Il faut dire que ce choix a surpris tout le monde, puisque la direction caennaise a décidé de confier son banc de touche à un entraîneur sans expérience, qui vivra sa première aventure en tant que coach principal d’une équipe, lui qui avait jusqu’ici été adjoint de l’équipe de France espoirs/olympique aux côtés de Thierry Henry pendant deux ans. Dixième au classement du National après 15 journées, le club normand sait qu’il n’aura pas le droit à l’erreur lors des prochaines journées s’il veut encore conserver des chances d’être promu, et c’est donc dans un contexte pas forcément évident à négocier que Clichy débarque.

Le choix Clichy est approuvé

L’ancien grand latéral de Premier League peut au moins compter sur le soutien des fans. Comme l’indique Ouest-France, les supporters de Caen valident l’arrivée de Clichy sur le banc de touche. Bien que surpris, ils estiment que c’est un bon choix. « Avec son palmarès, son envergure, il en impose. C’est un homme qui peut botter les fesses des joueurs pour les amener à se surpasser », indique ainsi un supporter au média, alors qu’un autre indique que Clichy, « qui a eu Arsène Wenger et Pep Guardiola comme entraîneurs » a été formé dans les meilleures écoles.

« On ne prenait plus de plaisir à venir au stade, donc on veut retrouver cette sensation avec Gaël Clichy. On ne demande pas forcément de gagner tous les matchs, on sait que c’est compliqué. On veut juste revoir du football et que cette équipe nous fasse plaisir », a pour sa part indiqué un autre fan à Tendance Ouest. D’autres sont tout de même un peu inquiets par son manque d’expérience, surtout dans un championnat difficile, et soulignent aussi que le problème à Caen se situe aussi au niveau de l’effectif. Des renforts sont donc plus que bienvenus, et nul doute que Clichy a eu des garanties…