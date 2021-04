Zlatan Ibrahimovic prolonge l'aventure avec l'AC Milan

La suite après cette publicité

« Des gens me disent que je suis vieux et fatigué mais je n'en suis qu'à l'échauffement. Je suis comme Benjamin Button, sauf que j'ai toujours été jeune, jamais vieux », avait lâché Zlatan Ibrahimovic en juillet dernier. De retour à l'AC Milan quelques mois plus tôt, en janvier 2020, après une expérience chez les Los Angeles Galaxy en MLS, le Suédois avait rapidement retrouvé ses marques dans un club cher à son coeur. En effet, il avait porté le célèbre maillot rossonero entre 2010 et 2012 avant de rejoindre le Paris Saint-Germain.

De retour huit années plus tard, le natif de Malmö a apporté ce qu'on attendait de lui au sein d'une formation jeune. Son expérience du très haut niveau, son fort caractère et du leadership. Tout cela sans oublier le principal : ses qualités de buteur. Ibra a ainsi trouvé le chemin des filets à onze reprises en vingt apparitions toutes compétitions confondues lors de l'exercice 2019-20. Le géant scandinave a aussi délivré cinq passes décisives. Un vrai plus pour les Milanais. Le Suédois, qui avait signé pour six mois avec une option pour rester la saison suivante, a prolongé le plaisir.

Ibra et Milan prolongent le plaisir

A 39 ans, il a donc démarré une nouvelle saison avec les Lombards. Malgré des blessures, Zlatan Ibrahimovic a continué d'aider les siens. En 24 apparitions toutes compétitions confondues cette année, celui qui a retrouvé récemment la sélection suédoise a marqué à 17 reprises (3 assists). Indispensable pour son équipe, classée deuxième de Serie A, le footballeur né en 81 prouve que malgré son âge avancé il reste un redoutable buteur et un joueur d'exception. Sous contrat jusqu'en juin 2021, il était donc en position de force avec son agent Mino Raiola pour négocier une prolongation. D'autant que Milan voulait le conserver.

Finalement, toutes les parties ont réussi à tomber d'accord. Ce jeudi, les Rossoneri ont donc officialisé la prolongation de contrat de Zlatan Ibrahimovic. «L'AC Milan annonce avoir prolongé le contrat de Zlatan Ibrahimovic. L'attaquant suédois continuera à porter le maillot rouge et noir la saison prochaine», précise notamment le communiqué. A 40 ans (il les aura le 3 octobre prochain), l'ancien attaquant du PSG devrait encore sévir en Serie A et retrouver la Ligue des Champions, puisque l'AC Milan a dit adieu au projet de la Super League.