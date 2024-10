OM : Jonathan Rowe veut tout retourner !

Méconnu, voire totalement inconnu, à son arrivée sur la Canebière en fin de mercato, Jonathan Rowe s’est vite fait remarquer par les supporters olympiens. Dès sa première entrée en jeu, face à Reims, il a réveillé son équipe et touché le poteau. Toutes ses apparitions suivantes ont apporté le même regain d’énergie et il a achevé son opération séduction en inscrivant l’un des buts les plus marquants de la saison, en fin de rencontre face à l’OL.

Présent en conférence de presse vendredi, avant le déplacement à Montpellier pour la 8e journée de L1, l’attaquant anglais de 21 ans a surtout été interrogé sur son temps de jeu. Car s’il est percutant à chaque entrée, il n’a pas encore été titularisé depuis le début de la saison par son entraîneur Roberto De Zerbi. « Je suis un compétiteur, il faut mériter sa place sur le terrain, je fais tout ce que je peux peux pour avoir plus de temps de jeu, C’est ce que je souhaite, c’est dans ma nature », a-t-il déclaré.

Loin de se braquer, il assure ne pas s’affoler devant l’évolution de sa situation personnelle. « Ce n’est que le début de la saison. Je pense que je peux jouer partout sur le terrain. Je crois en moi. Je peux apporter quelque chose de plus à l’équipe. Mais ce n’est pas ma décision, de savoir si je vais démarrer ou pas », a-t-il affirmé. Effectivement, De Zerbi fait pour l’instant confiance à d’autres joueurs, comme Luis Henrique à gauche, Harit en 10, et le tandem Wahi-Maupay en pointe.

Une première titularisation attendue en L1 ce soir

De passage devant les micros avant son joueur, le technicien italien n’avait rien promis pour le match d’aujourd’hui. « Peut-être qu’il sera titulaire ce week-end, peut-être qu’il sera sur le banc. Il a toujours répondu présent quand il est entré. Comme Wahi c’est un joueur de grand talent mais Luis Henrique fait un bon début de saison, Maupay joue bien quand il est sur le terrain. Greenwood de l’autre côté a aussi marqué beaucoup de buts et délivré des passes et Amine Harit a fait un bon début de saison. C’est vrai que Jonathan Rowe est une vraie solution pour nous. » Pourtant, les dernières informations de L’Équipe vont bien dans le sens d’une titularisation.

Les fans de l’OM ont eux, hâte de le voir à l’oeuvre dès le coup d’envoi, et Rowe a d’ailleurs bien senti que sa cote avait grimpé en flèche. « Je sens absolument cet amour de la part des supporteurs, du staff et de mes coéquipiers. Cela me donne de la confiance. On verra sur la suite de la saison mais je suis heureux pour l’instant ». Malgré un début de saison XXL, Luis Henrique le sait : ça pousse fort derrière.

