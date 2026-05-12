Accord trouvé pour le rachat du Séville FC par Sergio Ramos

Alors que le FC Séville traverse une saison particulièrement compliquée sur le plan sportif, avec une actuelle 13e place en Liga qui illustre les difficultés actuelles du club andalou. Dans ce contexte tendu, l’avenir de la direction pourrait rapidement évoluer, alors que plusieurs changements majeurs sont évoqués en coulisses depuis plusieurs mois.

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D’après les informations de El Partidazo de COPE, un accord a été trouvé pour le rachat du FC Séville par Sergio Ramos, suite à une réunion entre les parties mardi matin. La possibilité de voir l’ancien défenseur du Real Madrid occuper un rôle de premier plan, voire président du club, n’est pas écartée à ce stade. Mais il ne reste plus que détails administratifs pour officialiser la vente. Affaire à suivre…