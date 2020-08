Marcos Rojo ne veut pas rejouer avec Manchester United

Prêté à son club formateur d'Estudiantes La Plata par Manchester United en janvier dernier, Marcos Rojo, 30 ans, aura disputé 90 minutes et délivré une passe décisive face à Defensa y Justicia avant de se blesser à la cuisse. L'arrêt du championnat argentin, en raison de l'épidémie de coronavirus, aura mis un terme à son aventure au pays de manière prématurée. Le défenseur argentin doit désormais retourner chez les Red Devils, où il a disputé 122 matches depuis 2014 et où lui reste un an de contrat. Mais le natif de Buenos Aires aimerait rester en Argentine.

La suite après cette publicité

«Mon idée est d'essayer de rester à Estudiantes. J'ai joué un match, je me suis blessé et tout cela est arrivé (le Covid-19, ndlr). Je n'ai pas pu profiter des gens. C'est pourquoi je verrai en septembre si je peux prolonger le prêt et continuer pendant quelques mois encore,» a-t-il expliqué à Infobae. L'opération semble compliquée mais le joueur est décidé. «Cela va être difficile. Comme ce n'était pas gagné d'avance d'obtenir le prêt actuel. Mais c'est possible. Une fois de plus, je devrais faire un effort de mon côté. Je suis prêt. Je veux jouer pour Estudiantes et j'ai envie de jouer dans le nouveau stade. Je ferai de mon mieux pour rester» a-t-il conclu.