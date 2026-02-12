OM : Frank McCourt présent au Vélodrome contre Strasbourg

Un invité de marque sera présent dans les tribunes du stade Vélodrome samedi à l’occasion de la réception de Strasbourg (17h), comptant pour la 22e journée de Ligue 1. Il s’agit ni plus ni moins que du propriétaire du club, Frank McCourt. RMC précise que cette visite n’a rien à voir avec les événements actuels au club.

Ce passage à Marseille était prévu de longue date. Le Bostonien effectue un voyage en Europe dans le cadre de la conférence de Munich sur la sécurité, et en profite pour rendre visite à Pablo Longoria et Medhi Benatia qu’il a bien l’intention de maintenir. Il aura notamment l’occasion de faire un point avec eux, quelques jours après le départ de Roberto De Zerbi.