Menu Rechercher
Commenter 31
Ligue 1

OM : Frank McCourt présent au Vélodrome contre Strasbourg

Par Maxime Barbaud
1 min.
Benatia McCourt Longoria @Maxppp
Marseille Strasbourg
betclic
1 1.62 N 4.10 2 4.55 Bonus 100€

Un invité de marque sera présent dans les tribunes du stade Vélodrome samedi à l’occasion de la réception de Strasbourg (17h), comptant pour la 22e journée de Ligue 1. Il s’agit ni plus ni moins que du propriétaire du club, Frank McCourt. RMC précise que cette visite n’a rien à voir avec les événements actuels au club.

La suite après cette publicité

Ce passage à Marseille était prévu de longue date. Le Bostonien effectue un voyage en Europe dans le cadre de la conférence de Munich sur la sécurité, et en profite pour rendre visite à Pablo Longoria et Medhi Benatia qu’il a bien l’intention de maintenir. Il aura notamment l’occasion de faire un point avec eux, quelques jours après le départ de Roberto De Zerbi.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (31)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier