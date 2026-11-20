On va revoir Ghislain Printant sur un banc de touche. Le Sporting Club de Bastia vient d’annoncer la venue du technicien de 65 ans pour prendre la suite de Laurent Peyrelade, confirmant une information dévoilée dans la presse ce vendredi par Corse-Matin. Les insulaires occupent la 13e place de Ligue 3 après 12 journées.

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« Il prendra ses fonctions dès lundi et ce jusqu’à la fin de la saison », informe le communiqué. Printant connaît bien le club corse pour l’avoir déjà entraîné entre octobre 2014 et janvier 2016. Il avait pris la suite de Claude Makélélé et réussi à hisser Bastia jusqu’en finale de la Coupe de la Ligue 2015, perdue face au PSG.