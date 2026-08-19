Grégoire Coudert quitte Brest pour Burnley

«Il n’y a pas de mystère, Grégoire est sollicité et il va rejoindre un club». Julien Lachuer avait été transparent il y a trois jours après la défaite de Brest en amical face à Nottingham Forest (0-2). Le gardien de but, qui partait pour être titulaire dans le but breton cette saison, évoluera en Angleterre.

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We are pleased to confirm the arrival of goalkeeper Grégoire Coudert, who joins the Club in a permanent move from Ligue 1 side Stade Brestois for an undisclosed fee.



Welcome to Burnley, Grégoire 🤝 — Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 19, 2026

C’est officiel, à 27 ans il est transféré à Burnley en Championship où il signe jusqu’en 2030. On ignore encore le montant du transfert, et de la plus-value. Coudert avait débarqué dans le Finistère en 2021 libre en provenance d’Amiens. En son absence, Egil Selvik sera le titulaire du SB29 cette saison.