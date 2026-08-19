Menu Rechercher
Commenter
Officiel Ligue 1

Grégoire Coudert quitte Brest pour Burnley

Par Maxime Barbaud
1 min.
Grégoire Coudert, avec Brest @Maxppp

«Il n’y a pas de mystère, Grégoire est sollicité et il va rejoindre un club». Julien Lachuer avait été transparent il y a trois jours après la défaite de Brest en amical face à Nottingham Forest (0-2). Le gardien de but, qui partait pour être titulaire dans le but breton cette saison, évoluera en Angleterre.

La suite après cette publicité

C’est officiel, à 27 ans il est transféré à Burnley en Championship où il signe jusqu’en 2030. On ignore encore le montant du transfert, et de la plus-value. Coudert avait débarqué dans le Finistère en 2021 libre en provenance d’Amiens. En son absence, Egil Selvik sera le titulaire du SB29 cette saison.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
League Championship
Burnley
Brest
Grégoire Coudert

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
League Championship League Championship
Burnley Logo Burnley
Brest Logo Brest
Grégoire Coudert Grégoire Coudert
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier