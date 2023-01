Marseille-Rennes : les compositions officielles

C’est le choc des 16èmes de finale de la Coupe de France ! L’Olympique de Marseille - dans une forme étincelante depuis le retour de la L1 avec 4 victoires en autant de matchs - reçoit le Stade Rennais qui sort d’une victoire de prestige contre le PSG (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h10). Une rencontre qui opposent donc deux prétendants à la victoire finale dans cette compétition.

Comme prévu, les deux coachs ont sorti l’artillerie lourde. D’un côté Igor Tudor a dégainé son 3-4-2-1 avec le retour de Kolasinac en défense, Nuno Tavares récupérant le rôle de piston gauche. Guendouzi et Malinovskyi soutiendront Sanchez, seul en pointe. Quant à Bruno Genesio, il mise aussi sur un système à 3 défenseurs. L’ancien coach rhodanien a été forcé d’aligner Alemdar dans les buts suite au forfait de Steve Mandanda. Truffert et Traoré seront utilisés en tant que piston. La jeunesse rennaise sera aussi à l’honneur avec la présence d’Ugochukwu dans l’entrejeu et Désiré Doué sur l’aile gauche.

Les compositions officielles :

Marseille : Lopez - Gigot, Balerdi, Kolasinac - Under, Veretout, Rongier, Tavares - Guendouzi, Malinovskyi - Sanchez

Rennes : Alemdar - Wooh, Rodon, Theate - Traoré, Ugochukwu, Majer, Truffert - Bourigeaud, Gouiri, Doué