Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour Lionel Messi avant la Coupe du Monde !

Les bonnes nouvelles s’accumulent pour Lionel Messi à l’aube du plus grand rendez-vous de sa fin de carrière. Blessé au tendon d’Achille gauche lors du dernier match de l’Inter Miami, le champion du monde en titre a franchi une nouvelle étape importante dans son rétablissement. Il pourrait même disputer quelques minutes lors des prochains matches amicaux de l’Argentine en vue du Mondial 2026, comme l’a déclaré ce vendredi le sélectionneur Lionel Scaloni en conférence de presse : «Leo va bien, il s’est déjà entraîné en partie avec le groupe, il n’est plus complètement à l’écart. Il est possible qu’il joue quelques minutes lors des matches amicaux. Il va beaucoup mieux et cela nous rassure.»

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Ce retour progressif aux affaires est une immense bouffée d’oxygène pour l’Argentine, tenante du titre mondial, qui s’apprête à affronter le Honduras à College Station, au Texas, dans la nuit de samedi à dimanche (2h), puis l’Islande, dans la nuit de mardi à mercredi (3h), à Auburn, en Alabama. Trop diminué ces derniers jours, l’attaquant de 38 ans ne devait initialement pas jouer contre le Honduras. Désormais, sa présence espérée sur la pelouse, même pour un court instant, confirme que tous les voyants sont désormais au vert pour la superstar à l’aube de la compétition. Pour rappel, l’Albiceleste entre en lice dans onze jours face à l’Algérie.

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Lionel Messi est devenu milliardaire

En parallèle de ces nouvelles rassurantes sur le plan physique, la Pulga a également reçu une bonne nouvelle, financière cette fois, ces derniers jours en entrant officiellement dans le club très fermé des sportifs milliardaires en activité comme l’indique Forbes. Sa fortune colossale s’est bâtie sur des contrats faramineux au FC Barcelone puis au PSG, avant de prendre une dimension inédite lors de son exil américain. En rejoignant la MLS, Messi a repoussé le pont d’or de l’Arabie saoudite pour négocier habilement des parts sur les droits de diffusion d’Apple TV et les ventes mondiales d’Adidas. Une astuce qui a considérablement enrichi Messi.

Parmi les rares athlètes en activité à partager ce statut de milliardaire aux dix chiffres, on retrouve sans surprise son grand rival, Cristiano Ronaldo. Le Portugais a, lui aussi, franchi ce cap symbolique grâce aux revenus records de sa carrière, propulsés récemment par son contrat XXL avec son départ en Arabie saoudite et sa signature à Al-Nassr. Ajoutez à cela le succès planétaire de sa propre marque (CR7) et des contrats de sponsoring à vie, et vous comprenez pourquoi l’attaquant lusitanien partage ainsi le sommet de la pyramide financière du sport mondial aux côtés de l’Argentin.