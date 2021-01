PSG : Mauricio Pochettino calme le jeu pour Messi mais lance une perche à Sergio Ramos

En attendant de régler les cas Neymar et Kylian Mbappé, sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2022 et dont les prolongations se font attendre, le Paris Saint-Germain cherche de nouveaux candidats prêts à rejoindre son effectif d'étoiles brillantes. Astre parmi les plus étincelants, Lionel Messi est très souvent lié au club de la capitale depuis l'épisode du burofax de l'été dernier. Sauf retournement de situation, l'Argentin de 33 ans quittera le FC Barcelone cet été, libre de rejoindre l'écurie de son choix.

Si Manchester City semblait avoir la préférence de «La Pulga» l'été dernier, Leonardo, bien aidé par Neymar, semble bien décidé à le faire épouser le projet parisien. Désormais, les gazettes des transferts envoient Lionel Messi à Paris. Et dorénavant, à chaque entrevue, surtout en période de mercato, les différents dirigeants du club de la capitale sont interrogés sur un hypothétique intérêt pour le buteur argentin. Débarqué sur le banc du PSG au début du mois, Mauricio Pochettino semble être un ambassadeur de choix. Tous deux passés par les abords de l'Estadio Marcelo Bielsa de Rosario, les deux hommes ont des atomes crochus.

Mauricio Pochettino calme le jeu pour Messi, mais pousse pour Ramos

Suffisant pour que la route menant Messi à Paris soit toute tracée ? Pas si sûr. Interrogé par Marca ce jeudi, Mauricio Pochettino a plutôt calmé les ardeurs des bookmakers du mercato. A la question "aimeriez-vous voir Messi au PSG ?", le natif de Murphy a préféré prendre ses distances. «Tout ce que vous dites sera mal compris, et j'aime ce que j'ai (les joueurs, ndlr). Les grands footballeurs s'intègrent dans n'importe quelle ligue et n'importe quelle équipe.» Pochettino ne veut pas dire qu'il a besoin de son compatriote, mais il y aura toujours un lit d'appoint pour Lionel Messi s'il veut venir passer la prochaine saison et rester dormir un ou deux ans de plus.

Discret sur Messi, l'entraîneur parisien s'est montré plus ouvert concernant Sergio Ramos. Le capitaine du Real Madrid, 35 ans au mois de mars, n'a toujours pas prolongé son contrat (juin 2021). Les dernières informations font état de vives tensions entre le taulier barbu et sa direction. Le PSG pourrait bien s'engouffrer dans la brèche. Et lorsque la journaliste demande à Pochettino "aimeriez-vous avoir un chef comme Ramos dans votre équipe ?," le coach ne tergiverse pas longtemps. «On le verra dans les prochains mois. Ici, Ramos trouverait un grand club, qui a l'obsession de toujours gagner, le PSG est l'un des plus grands du monde.» La porte est ouverte. L'été promet d'être caliente dans la capitale.