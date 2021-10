OL : le groupe convoqué face à l'OGC Nice

L'Olympique Lyonnais a communiqué ce mercredi le groupe convoqué par Peter Bosz pour le déplacement à l'Allianz Riviera pour y affronter l'OGC Nice de Christophe Galtier. Après avoir purgé sa suspension face à l'AS Monaco, le gardien de but portugais Anthony Lopes est de retour dans le groupe rhodanien et devrait logiquement retrouver sa place de titulaire dans les buts.

Le groupe lyonnais pour le déplacement à Nice, ce dimanche à 13h ! 👊🔴🔵#OGCNOL #AliExpress pic.twitter.com/WqzTgkoybr — Olympique Lyonnais (@OL) October 23, 2021

En plus de l'absence de Jeff-Reine Adelaïde, victime d’une rupture des ligaments croisés antérieurs en février dernier et toujours pas au point physiquement, l'entraîneur de l'OL devra faire sans son Français Moussa Dembélé, blessé au péroné fin septembre, et de l'Algérien Islam Slimani, touché à une cuisse. Le technicien néerlandais avait pourtant espéré un retour de l'attaquant de 33 ans contre le Gym : «Islam Slimani s'est entraîné hier (vendredi) avec nous. On verra après l'entraînement s'il sera de la partie», avait-il déclaré en conférence de presse.

