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Ligue des Champions

OL, Paulo Fonseca : «c’est peut-être la raison pour laquelle je suis un entraîneur de merde»

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Paulo Fonseca en conférence de presse @Maxppp
Lyon 1-2 Fenerbahce

L’Olympique Lyonnais a été éliminé de la Ligue des Champions après sa défaite face à Fenerbahçe (1-2). Et encore une fois, Paulo Fonseca n’a pas réussi à transformer l’essai lors d’un moment charnière. Un constat qui doit sans doute agacer le Portugais. Pour preuve, sa réponse quand un journaliste lui a posé une question sur ses changements tardifs.

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« C’est toujours la même question. Mais je suis habitué. Qu’est-ce que je peux dire ? À la fin du match, c’est très facile de parler des changements. Toujours la même chose. C’est peut-être la raison pour laquelle je suis un entraîneur de merde. C’est l’explication », a-t-il déclaré en conférence de presse.

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