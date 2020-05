OM : Rolland Courbis s'en prend à Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt

En ce moment, c'est un peu la zizanie du côté de l'Olympique de Marseille. Depuis l'annonce du départ, jeudi, du directeur sportif, Andoni Zubizarreta, Jacques-Henri Eyraud, le président marseillais est sous le feu des critiques alors qu'André-Villas Boas, l'entraîneur portugais, pourrait lui aussi quitter le navire. Rolland Courbis, consultant RMC Sport, a livré son point de vue sur la gestion des événements par JHE : «c'est très difficile. Il a des qualités et des défauts, comme tout le monde. Et dans quelques années, ce sera peut-être un très bon président, voire un grand. Disons que pour que l'instant, c'est un parcours plus que laborieux. La liste des erreurs de recrutement est énorme, sans parler des salaires monstrueux. Et après, c'est arithmétique... Mais président, c'est un métier, et démarrer une carrière à l'Olympique de Marseille, ce n'est pas évident...», a-t-il argumenté lors d'un entretien accordé à La Provence ce lundi.

L'ancien entraîneur de l'OM ou encore du MHSC a également été invité à comparer Jacques-Henri Eyraud à Pape Diouf, ancien président emblématique du club de la cité phocéenne. Avant de pointer du doigt le responsable de la situation : «Pape (il) réunissait toutes les qualités pour être un bon président, il avait la connaissance du football, son expérience d'agent de joueur, de journaliste sportif... Ça n'a rien à voir. Là, il n'y a pas besoin de faire venir Sherlock Holmes pour faire une enquête, le responsable de la situation financière de l'OM, c'est Frank McCourt. C'est le propriétaire qui a choisi de s'entourer d'un président inexpérimenté», a estimé Rolland Courbis. Alors que l'OM traverse une période de doutes malgré sa qualification pour la prochaine campagne de la Ligue des Champions, Jacques-Henri Eyraud a été victime de nombreuses menaces de mort sur les réseaux sociaux.