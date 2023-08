Flamengo : Gerson a présenté ses excuses à Guillermo Varela

Le calme après la tempête. Sous le feu des projecteurs après avoir frappé son coéquipier, Guillermo Varela, Gerson a présenté ses excuses dans un message publié sur ses réseaux sociaux. «Ami et collègue, comme nous en avons parlé et l’avons compris hier matin, les erreurs font partie de nous. Nous sortirons encore plus grands et meilleurs de tout cela. Je prolonge ici notre accolade d’hier. Que ton rétablissement de ta blessure au genou soit rapide et reviens avec nous dès que possible», a ainsi déclaré l’ancien joueur de l’OM.

Pour rappel, les deux hommes s’étaient échangés des coups lors d’un entraînement et Guillermo Varela avait dû aller à l’hôpital pour soigner son nez cassé. De son côté, Varela a également apaisé les tensions avec un message sur son compte Twitter : «merci pour le soutien, nous avons toujours eu une bonne amitié et nous apprenons toujours de nos erreurs. Maintenant, il est temps de récupérer et de revenir meilleur. Allons-y !»