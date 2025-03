Newcastle : jackpot pour Eddie Howe après la victoire en Carabao Cup

56 ans après leur dernier sacre, Newcastle a enfin pu rouvrir son armoire à trophées pour y ajouter un petit nouveau. En effet, les Magpies ont écarté Liverpool au terme d’une finale maîtrisée pour remporter la Carabao Cup ce samedi (2-1). Une victoire qui compte pour l’entraîneur Eddie Howe, qui est devenu le premier Anglais depuis Harry Redknapp en 2008 à remporter un trophée national, et qui pourrait décrocher le jackpot après ses performances.

La suite après cette publicité

En effet, si, en plus de ce titre, il parvient à hisser Newcastle dans le top 4 de Premier League, qualificatif pour la Ligue des Champions, il bénéficiera d’une augmentation de salaire de 50%, touchant ainsi plus de 10 millions d’euros annuels. De quoi dissuader les velléités de la Fédération anglaise, qui voulait faire de lui son nouveau sélectionneur avant de se rabattre sur Thomas Tuchel. Eddie Howe s’est lui immédiatement fixé pour objectif de remporter davantage de titres, indiquant clairement qu’il voit son avenir à Newcastle et nulle part ailleurs.