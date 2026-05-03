Afonso Moreira redonne l’avantage à l’OL face à Rennes dans un match fou

Alors que l’OL accueille Rennes en clôture de la 32e journée de Ligue 1, cette affiche tient absolument toutes ses promesses. Menés 2 buts à 1 à la pause après un premier acte intense, les Bretons ont finalement égalisé au retour des vestiaires grâce à Lepaul. Mais la joie des Rennais a été de courte durée…

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Trouvé par Abner dans la surface rennaise, le jeune Afonso Moreira ouvrait parfaitement son pied pour tromper Samba sur sa gauche (3-2, 52e) et redonner l’avantage aux Lyonnais. Il reste désormais 30 minutes pour rendre cette rencontre encore plus folle…