Bayern : Manuel Neuer de retour à l'entrainement

Selon Bild, le portier du Bayern Munich Manuel Neuer était de retour cette semaine à l’entrainement, seulement trois semaines après son opération du genou droit. L’Allemand de 35 ans est toujours en phase de rééducation mais il a recommencé les exercices avec le ballon depuis jeudi.

« Manu est très content. Il n'a vraiment plus de problèmes majeurs au genou. La réaction du genou au travail de balle et à l'entraînement est tout à fait gérable. Je suis certain que nous pourrons faire appel à lui dès que ça sera possible » a déclaré vendredi l’entraîneur bavarois Julian Naglesmann. Le Bayern qui affrontera le RB Salzbourg en 8e de finale retour de Ligue des Champions, le 9 mars prochain.