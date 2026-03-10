Menu Rechercher
Commenter
Liga

Real Madrid : Rodrygo opéré avec succès

Par Matthieu Margueritte
Rodrygo @Maxppp

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur et une rupture du ménisque externe de la jambe droite, Rodrygo ne rejouera plus de la saison, manquera la prochaine Coupe du monde et ratera également la première moitié de l’exercice 2026-2027.

La suite après cette publicité

AS nous apprend que l’international brésilien va pouvoir commencer sa phase de convalescence. Rodrygo a en effet été opéré avec succès ce mardi matin par le docteur Leyes. C’est ce spécialiste qui avait géré les opérations de Militão, Courtois, Caravajal et Modric.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Rodrygo

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Rodrygo Rodrygo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier