Real Madrid : Rodrygo opéré avec succès

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur et une rupture du ménisque externe de la jambe droite, Rodrygo ne rejouera plus de la saison, manquera la prochaine Coupe du monde et ratera également la première moitié de l’exercice 2026-2027.

AS nous apprend que l’international brésilien va pouvoir commencer sa phase de convalescence. Rodrygo a en effet été opéré avec succès ce mardi matin par le docteur Leyes. C’est ce spécialiste qui avait géré les opérations de Militão, Courtois, Caravajal et Modric.