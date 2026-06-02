Brésil : Vinicius Jr prend la défense de son ex

Ciblée et insultée par une partie des spectateurs du Maracana lors de la large victoire du Brésil face au Panama, dimanche en match de préparation à la Coupe du Monde 2026 (6-2), Viriginia Fonseca, l’ancienne copine de Vinicius Jr, a reçu le soutien de son ex-petit ami. «L’ambiance était magique aujourd’hui au Maracana, mais je vous demande, avec toute mon affection, de ne pas offenser Virginia», a notamment écrit "Vini" en story, en partageant une photo de son ancienne petite amie portant le maillot de la Seleçao.

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Et d’ajouter : «nous avons eu une très belle relation et j’aimerais que vous la souteniez, car tout va bien entre nous. Le respect et l’affection sont toujours là. Allons ensemble vers le sixième titre!». A noter que la principale concernée a reposté le message du Brésilien et a remercié son ancien compagnon pour son initiative.