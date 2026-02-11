Roberto De Zerbi peut-il rebondir à Tottenham ?

Le timing est quasiment similaire. Tottenham a juste attendu le lever du jour, mais c’est bien dans la matinée de ce mercredi qu’il a officialisé la fin de l’aventure de son coach danois Thomas Frank, encore battu hier soir par Newcastle à domicile. Le club londonien a longtemps repoussé cette issue, malgré les résultats délicats en Premier League compensés par le bon parcours en Ligue des Champions. Et à l’image de ce qu’il se passe à l’OM, les débats ont débuté sur l’identité du nouveau coach potentiel.

La suite après cette publicité

Et Robero De Zerbi est bien placé, aux yeux des supporters et des consultants, cités sur Skysports. A l’image de l’ancien attaquant Jay Bothroyd, passé par QPR ou Cardiff. « Il faudrait quelqu’un comme De Zerbi. Mais on sait qu’il veut tout contrôler, y compris les transferts. Il a un tel ego qu’il ne plaisante pas. Il n’hésitera pas à écarter ceux qui ont une mauvaise attitude. Un coach comme De Zerbi serait formidable pour Tottenham. Les supporters de Tottenham veulent un football offensif. Il apporte ça. Il apporte une philosophie. Il va recruter les joueurs dont il pense pouvoir tirer le meilleur. Il a fait des merveilles à Brighton et à Marseille. Je pense que c’est lui que Tottenham devrait cibler », a-t-il ainsi déclaré.

L’hypothèse d’un retour de Pochettino

Supposons que Bothroyd n’a pas suivi les dernières semaines de l’OM. Le profil de De Zerbi plait depuis son passage réussi à Brighton entre 2022 et 2024. La qualité de jeu avait été au rendez-vous, et le style De Zerbi avait plu à l’Angleterre. Ses homologues ne tarissaient pas d’éloges sur lui, à l’instar de Pep Guardiola. Dès l’annonce de son départ de l’OM cette nuit, il a été placé comme un candidat pour Manchester United, Manchester City, Liverpool et Tottenham. Et les bookmakers en ont fait l’un des favoris pour les Spurs.

La suite après cette publicité

Toutefois, selon les dernières informations de Skysports, la direction du club londonien se dirigerait vers un profil d’intérimaire. Trois noms se détachent : John Heitinga, arrivé dans un rôle d’adjoint de Frank; Rayan Mason, dernier intérimaire en date en 2023, et Tim Sherwood, ancien coach des Spurs. Si tel était le cas, cela pourrait signifier ce qui est attendu par beaucoup de supporters, le retour de Mauricio Pochettino. Tottenham attendrait ainsi la fin de la saison et la Coupe du Monde 2026, que Pochettino disputera en tant que sélectionneur des USA, pour récupérer l’entraîneur argentin, resté de 2014 à 2019 aux commandes.