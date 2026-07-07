Coupe du Monde 2026 : le but d’Enzo Fernandez qui fait exulter l’Argentine contre l’Égypte

Menée 2-0 par l’Égypte en huitième de finale de la Coupe du Monde 2026, l’Argentine a su remonter la pente grâce à des buts de Cristian Romero et Lionel Messi. Dans le temps additionnel, Enzo Fernandez est allé chercher le troisième but.

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QUEL SCÉNARIO ! Menée 2-0, l'Argentine passe devant ! Enzo Fernández conclut le centre de Lautaro Martínez et fait chavirer les supporters argentins.



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En contre, il reprenait parfaitement au second poteau un centre de Lautaro Martinez pour conclure de la tête sur la droite du but. Avec ce score de 3-2, l’Argentine se dirige vers les quarts de finale.