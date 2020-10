Rennes : Mbaye Niang prévient Serhou Guirassy

Mbaye Niang, dans sa quête d'ailleurs, a connu de nombreuses difficultés. S'il a longtemps espéré rejoindre l'OM, il était finalement tout proche de s'engager avec l'AS St-Étienne. Mais le deal ne s'est pas fait en raison d'un désaccord avec les agents dans la dernière ligne droite des négociations. Si bien que l'attaquant sénégalais est toujours membre du Stade Rennais à l'heure actuelle. Et il va devoir retrouver du temps de jeu alors que son remplaçant, Serhou Guirassy, a brillé en son absence (3 buts et 1 passe décisive).

Lors d'une interview à L'Équipe, l'ancien du SM Caen et de l'AC Milan a avoué être prêt à affronter la concurrence : « il y a de la concurrence partout. À moi de montrer que je suis le meilleur. Qu’est-ce qui vous dit aujourd’hui que je ne suis pas le numéro 1 ? Il faut juger quand on est à 100 %. Après une période compliquée, il faudra du temps pour se remettre la tête à l’endroit ». Le message envoyé à Serhou Guirassy est clair et limpide. À voir si Julien Stéphan va lui donner une chance dans le futur proche.