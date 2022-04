Manchester City - Real Madrid : les notes du match

La suite après cette publicité

Une affiche à la hauteur de l'événement. Pour le compte de la demi-finale aller de la Ligue des Champions, Manchester City recevait ce mardi soir le Real Madrid. Avec l'objectif pour les Citizens de rejoindre la finale de la compétition pour la deuxième année consécutive. Et il ne fallait pas louper le début de la rencontre, sous peine de rater l'ouverture du score de Kevin De Bruyne, parfaitement trouvé au cœur de la surface par Mahrez (1-0, 2e). Les Citizens démarraient la rencontre tambour battant et infligeaient une pression constante aux Madrilènes, en grande difficulté. À l'image d'un David Alaba qui se faisait enrhumer par Gabriel Jesus en pleine surface, servi par De Bruyne, décidément partout. Le Brésilien se chargeait de tromper Courtois sans problème (2-0, 11e).

Battus dans l'engagement, les Merengues n'arrivaient pas à contenir les vagues mancuniennes. Et Manchester City vendangeait deux énormes occasions de 3-0, par Mahrez puis par Foden, qui pêchaient par excès d'individualisme au cœur de la surface. Pep Guardiola était fou de colère et on pouvait compatir avec l'entraîneur espagnol lorsque peu après, Karim Benzema réduisait la marque, d'une subtile reprise du pied gauche sur un centre de Ferland Mendy (2-1, 33e). Le 13e but du Français en Ligue des Champions cette saison ! Au retour des vestiaires, Manchester City reprenait sa marche en avant et Mahrez, encore lui, trouvait le poteau, en face à face avec Courtois. Le ballon revenait sur Foden dont la frappe était sauvée in extremis par Carvajal (48e).

Quel spectacle !

Les Citizens allaient être récompensés de leurs efforts en inscrivant enfin le 3e but recherché. Dédoublement côté droit et centre de Fernandinho, qui avait remplacé Stones, blessé, en première période, sur la tête de Foden. Le gaucher ne se loupait pas cette fois et battait, de la tête, Courtois (3-1, 53e). Mais le match, déjà formidable, basculait dans l'incroyable avec une action individuelle splendide de Vinicius, qui partait de son aile gauche pour terminer dans la surface et tromper du droit Ederson (3-2, 55e) ! La défense de Laporte, qui n'a jamais cherché à intervenir, avait de quoi interpeller...

Les deux équipes se rendaient coup pour coup et le match, au-delà du score, s'équilibrait enfin réellement. Mais encore une fois, Manchester reprenait deux buts d'avance, grâce à un bijou de Bernardo Silva, qui allumait la lucarne de Courtois d'une frappe sèche (4-2, 74e) ! Fini ? Eh bien non. Ce match continuait de réserver des surprises, avec un penalty accordé au Real Madrid pour une faute de main de Laporte, décidément malheureux ce soir. Karim Benzema s'élançait et osait la panenka, réussie (4-3, 82e) ! Un but qui permettait au Real Madrid de recoller et finalement de repartir de Manchester avec un seul but de retard avant le match retour. Presque inespéré au regard de la rencontre et de la domination globale des Citizens, qui pourront regretter les nombreuses occasions manquées.

Revivez le film du match sur notre live commenté.

L'homme du match : De Bruyne (8) : il a réalisé un très grand match. Le Belge s’est illustré d’entrée en ouvrant le score au bout de seulement deux minutes. Sur un centre de Mahrez, il a pris le dessus sur Carjaval et a propulsé le ballon dans le but du Real d’un puissant coup de tête (2e, 1-0). Le milieu des Sky Blues a ensuite réalisé de grosses différences au milieu du terrain, il s’est illustré une nouvelle fois en adressant un bon centre à destination de Gabriel Jesus pour le second but de son équipe (11e, 2-0). Il a été omniprésent dans l’entrejeu et a donné le tempo du jeu de son équipe tout au long de la rencontre.

Manchester City

Ederson (4) : peu sollicité en début de rencontre il a eu du déchet sur ses premières relances au pied avant de progressivement ajuster la mire. Le portier brésilien s’est incliné sur la première grosse occasion madrilène, il n’a rien pu faire sur le coup de tête de Benzema qui a frappé son poteau gauche avant de rentrer dans le but (33e, 2-1). Il s’est incliné une deuxième fois après une longue course Vinicius Junior, son compatriote l’a ajusté parfaitement et a envoyé le ballon dans son petit filet opposé (55e, 3-2). Il n’a pas réussi ensuite à stopper le penalty de Benzema, qui a envoyé une panenka sous sa barre transversale (82e, 4-3).

Stones (non noté) : positionné sur le côté gauche, il a eu quelques difficultés dans son placement et du déchet dans ses transmissions qui ont mis en danger son équipe. Il a cédé sa place après seulement 35 minutes et a été remplacé par Fernandinho .

Fernandinho (6) : le Brésilien a fait une entrée sérieuse au poste de latéral droit. C’est lui qui est à l’origine du troisième but de City, il a récupéré le ballon dans les pieds madrilènes, s’est bien projeté et a déposé un centre parfait sur la tête de Foden (53e, 3-1). Quelques instant plus tard il a été en grande difficulté face à Vinicius Jr se faisant trop facilement éliminé par son compatriote qui a ensuite été marquer son but (55e, 3-2).

Ruben Dias (6) : costaud sur ses premières interventions, il a bien contenu les quelques percées de Vinicius sur le côté gauche. Grâce à sa très bonne lecture du jeu le Portugais a réussi à couper de nombreuses lignes de passes et des centres du Real. Lorsque son équipe était en difficulté, il a répondu présent derrière notamment dans les duels face aux attaquants adverses.

Laporte (3,5) : assez tranquille en défense en début de match il a réalisé plusieurs très belles ouvertures dans la profondeur grâce à de belles passes longues. Au retour des vestiaires, il a été complètement dépassé par Vinicius et n’a pas coupé la trajectoire de la course du Brésilien qui a pu tranquillement aller marquer (55e, 3-2). L’Espagnol aurait pu se rattraper en marquant un but quelques instants plus tard mais sa reprise était repoussée par Courtois (67e). Il est aussi impliqué sur le troisième but madrilène en concédant un penalty pour une main dans la surface (82e, 4-3).

Zinchenko (6,5) : il a été assez présent d’entrée de jeu et ses livré à un gros duel face à Rodrygo, l’Ukrainien a d’ailleurs souvent pris l’avantage face à l’ailier madrilène. Il est également assez souvent monté assez haut pour amener de la densité dans le camp adverse. Sur le premier but du Real Madrid, il a été totalement dépassé dans son duel de la tête avec Karim Benzema (33e, 2-1). En seconde période, il a multiplié les incursions et les centres dangereux, c’est lui qui a provoqué et qui a amené le ballon aux abords de la surface sur le but de Bernardo Silva (74e, 4-2)

De Bruyne (8) : voir ci-dessus.

Rodri (7) : très présent dès le début de la rencontre dans les duels, l’Espagnol a fait parler sa puissance et sa technique pour imposer sa loi au milieu du terrain tout au long du match. Il n’a pas hésité à redescendre assez bas pour récupérer des ballons et faire remonter son bloc même lorsqu'il était sous pression.

Bernardo Silva (7) : il a mis une grosse pression sur les milieux et défenseurs madrilènes. Le Portugais a été très présent dans l’entrejeu, réalisant de bons décalages grâce à sa qualité de passe et sa finesse technique. Le milieu a eu un peu plus de mal au retour des vestiaires avant de lui aussi s’illuster de la plus belle des manières en récupérant un ballon à l’entrée de la surface et en envoyant une frappe magistrale dans la lucarne de Courtois (74e, 4-2).

Mahrez (5,5) : il a tout de suite fait parler sa technique sur le côté gauche, au bout d’à peine deux minutes il a parfaitement repiqué dans l’axe et a déposé un magnifique centre sur la tête de De Bruyne pour l’ouverture du score (2e, 1-0). L’Algérien a ensuite eu des occasions de 3-0 mais il a eu du déchet dans la zone de vérité. Sur le premier but du Real, il a perdu un premier duel face à Modric et n’a pas assez pressé Mendy qui a pu tranquillement centrer pour Benzema (33e, 2-1). Au retour des vestiaires, il aurait pu faire le break mais sa frappe enroulée s’écrasait sur le poteau droit de Courtois (48e).

Gabriel Jesus (6,5) : il a réalisé un très gros pressing dès le début match. Le buteur brésilien a fait preuve d’efficacité en marquant sur sa première occasion. À la réception d’un centre de De Bruyne, il a mystifié Alaba avant de parfaitement ajuster Courtois d’un plat du pied (11e, 2-0). Le Citizen a pesé sur la défense du Real notamment grâce à sa vista et sa vivacité dans les petits espaces. Moins en vue en seconde période, le buteur mancunien a été remplacé à la 83e minute par Sterling .

Foden (7) : très remuant sur le côté gauche, il a fait de nombreuses différences grâce à sa technique et sa vitesse. Sur le deuxième but de son équipe, il a débordé parfaitement sur la gauche avant de servir De Bruyne qui a pu centrer pour Gabriel Jesus (11e, 2-0). L’Anglais a cependant loupé plusieurs occasions de marquer, sur une frappe trop écrasée (29e) en première mi-temps et également au retour de vestiaire, en ne réussissant pas à reprendre la frappe de Mahrez repoussé par le poteau(48e). Il s’est rattrapé quelques instant plus tard, en reprenant parfaitement un centre de Fernandinho et plaçant une tête piquée devant Courtois pour le troisième but anglais (53e, 3-2).

Real Madrid