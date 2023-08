EdF Espoirs : Philippe Diallo évoque la piste Thierry Henry

Ces dernières semaines, après des résultats décevants, Sylvain Ripoll a officiellement quitté le poste de sélectionneur des Espoirs. Depuis, le poste est libre et on évoque un intérêt de Thierry Henry pour prendre la suite avec notamment les Jeux Olympiques 2024 en ligne de mire. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le président de la FFF Philippe Diallo a promis qu’un nouveau coach allait débarquer rapidement.

«Je répondrai en partie seulement. Ce dossier, je le suis et je le suivais déjà en Australie de très près. La décision devrait intervenir dans les prochains jours. Des finalistes ? Absolument. C’est un poste important, avec notamment les Jeux olympiques l’an prochain. Ceux-ci suscitent beaucoup d’envie chez beaucoup de potentiels sélectionneurs de talent. On a beaucoup de gens intéressés. Nous sommes en train de finaliser celui qui aura en charge les Espoirs pour les qualifications à l’Euro 2025 et les JO. Je ne veux pas vous en dire beaucoup plus, mais les choses avancent. »