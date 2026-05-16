Benfica a déjà trouvé le remplaçant de José Mourinho

Les annonces se multiplient de l’autre côté des Pyrénées. Hier soir, les médias espagnols, dont MARCA, affirmait que José Mourinho allait bien être nommé nouvel entraîneur du Real Madrid. Le coach portugais, passé par la Casa Blanca, devrait sans doute succéder à Alvaro Arbeloa. Et du côté de Benfica, son remplaçant semble connu. D’après AS, les dirigeants de la capitale auraient posé leurs yeux sur Marco Silva (48 ans) ce samedi.

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Actuellement, celui-ci est encore en poste à Fulham, mais la source espagnole assure qu’il deviendra, sauf retournement de situation, le prochain entraîneur des Aigles pour la saison prochaine. Passé par Everton, Watford ou encore le Sporting, le coach connaît le pays, et ne manque pas d’expérience. Reste à savoir si la formation portugaise annoncera la nouvelle très prochainement.