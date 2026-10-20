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Ligue des Champions

PSG : le groupe pour la réception du Barça sans Nuno Mendes mais avec trois retours

Par Allan Brevi
1 min.
Luis Enrique à l'entrainement avec Ferran Torres et Ousmane Dembélé @Maxppp
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Le Paris Saint-Germain a dévoilé le groupe retenu par Luis Enrique pour affronter le FC Barcelone ce mardi soir au Parc des Princes, lors de la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Comme prévu, Nuno Mendes est forfait en raison d’une blessure à la cuisse gauche. Un coup dur pour le club parisien, lui qui devait initialement défendre face à Lamine Yamal sur son couloir.

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En revanche, l’entraîneur parisien enregistre trois retours avec Marquinhos, absent face à Strasbourg, Senny Mayulu et Quentin Ndjantou. Alessandro Longoni est également absent, blessé. Le PSG pourra donc compter sur plusieurs renforts pour cette affiche très attendue face au FC Barcelone.

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