Ballon d’Or africain : le Sénégal milite pour Ismaïla Sarr

Ce vendredi, Ismaïla Sarr a été annoncé vainqueur du Trophée Jules François Bocandé 2026, qui récompense le meilleur footballeur sénégalais évoluant à l’étranger. Avec 164 points, l’attaquant de Crystal Palace devance Édouard Mendy, deuxième avec 108 points, et Sadio Mané, troisième avec 103 points. Cette distinction récompense une saison remarquable pour le Sénégalais, auteur de 21 buts toutes compétitions confondues.

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Il a notamment inscrit neuf buts en Ligue Conférence, remportée par Crystal Palace, et a été désigné meilleur joueur de la compétition. À 28 ans, Ismaïla Sarr confirme ainsi son importance dans le football sénégalais à l’international. Alors que plusieurs joueurs sénégalais auraient pu prendre au Ballon d’Or africain, le Sénégal a visiblement tranché pour Ismaïla Sarr.