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Ligue 1

L’Atlético de Madrid veut passer devant la Juventus pour Nicolas Tagliafico

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Nicolas Tagliafico @Maxppp

L’Atlético de Madrid tente de couper l’herbe sous le pied de la Juventus dans le dossier Nicolas Tagliafico. Les dirigeants colchoneros sont passés à l’action et ont entamé des négociations pour recruter le latéral gauche de l’Olympique Lyonnais, comme le rapporte Fabrizio Romano. Selon ce dernier, Tagliafico aurait donné son accord aux Matelassiers.

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Pourtant, la Juventus avait déjà trouvé un accord sur toutes les conditions contractuelles avec l’international argentin. L’arrivée du champion du monde à Turin reste toutefois totalement bloquée en attente du départ préalable du défenseur colombien Juan Cabal, ce qui laisse une opportunité en or à l’Atlético pour finaliser l’opération.

Pub. le - MAJ le
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