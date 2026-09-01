L’Atlético de Madrid veut passer devant la Juventus pour Nicolas Tagliafico

L’Atlético de Madrid tente de couper l’herbe sous le pied de la Juventus dans le dossier Nicolas Tagliafico. Les dirigeants colchoneros sont passés à l’action et ont entamé des négociations pour recruter le latéral gauche de l’Olympique Lyonnais, comme le rapporte Fabrizio Romano. Selon ce dernier, Tagliafico aurait donné son accord aux Matelassiers.

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Pourtant, la Juventus avait déjà trouvé un accord sur toutes les conditions contractuelles avec l’international argentin. L’arrivée du champion du monde à Turin reste toutefois totalement bloquée en attente du départ préalable du défenseur colombien Juan Cabal, ce qui laisse une opportunité en or à l’Atlético pour finaliser l’opération.