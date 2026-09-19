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Le Barça s’offre le jeune talent de 16 ans Dany Freire

Par Samuel Zemour
1 min.
Joan Laporta @Maxppp

Le FC Barcelone continue de miser sur les jeunes talents. Selon Fabrizio Romano, le club catalan a bouclé l’arrivée de Dany Freire, un jeune milieu offensif portugais, qui fête ses 16 ans ce samedi. Après avoir effectué un essai concluant à La Masia cet été, le joueur a convaincu les éducateurs blaugranas et doit signer son contrat avec le Barça ce samedi, les dernières formalités étant désormais programmées avec le club de Fola Esch, au Luxemourg.

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Freire intégrera dans un premier temps le Juvenil B. Né à Lisbonne et passé par le Racing FC Union Luxembourg, Dany Freire possède également la nationalité luxembourgeoise et a représenté les deux pays chez les jeunes avant d’évoluer avec les sélections portugaises. Milieu offensif, mais également capable de jouer sur l’aile gauche ou dans l’axe, il s’était particulièrement distingué pendant sa période d’essai avec le Barça.

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