Hulk quitte l’Atletico Mineiro !
C’est une immense page qui se tourne pour l’Atletico Mineiro. Le club brésilien a annoncé ce vendredi le départ de sa légende Hulk (39 ans). Passé par Porto ou encore le Zenith, le célèbre attaquant brésilien continuait de martyriser les défenses brésiliennes depuis 2021. En 309 matches avec son club, il aura inscrit 140 buts et délivré 59 passes décisives avec toujours une frappe de balle surpuissante.
𝐶𝑙𝑢𝑏𝑒 𝑒 𝑖́𝑑𝑜𝑙𝑜 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚 𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑠𝑎̃𝑜 𝑒𝑚 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑚 𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜
O Atlético informa que, em comum acordo, acertou a rescisão de contrato com Hulk. Um dos maiores ídolos da história do Galo, o jogador terá uma grande festa de despedida no dia 10 de maio, na Arena MRV, antes da partida contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro.
“Levo comigo muito mais do que títulos, levo uma conexão que mudou a minha vida. O Galo e a Massa Atleticana me fizeram sentir em casa desde o primeiro dia e serei eternamente grato a esse clube que aprendi a amar. Espero todos vocês na Arena para a gente se despedir juntos, do jeito que essa história tão linda merece: com emoção, gratidão e uma grande festa”, destaca o ídolo.
Ao longo da próxima semana, serão informados mais detalhes da despedida. Também ficou acertado que, quando encerrar sua carreira, Hulk terá um jogo festivo na Arena MRV.
O Atlético agradece ao ídolo pela incrível trajetória no Galo, período que ficará eternamente marcado na memória e no coração da Massa.
Contratado em 2021, Hulk rapidamente construiu uma forte identificação com a Massa Atleticana. Dentro de campo, foi decisivo em conquistas históricas como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil de 2021, e a Supercopa do Brasil de 2022, além de cinco títulos estaduais consecutivos (2021 a 2025).
Foram 140 gols em 311 jogos, além de 56 assistências, totalizando 196 participações em gol, números que traduzem apenas parte do que ele representou com a camisa alvinegra.
Artilheiro, capitão e referência técnica, Hulk acumulou números expressivos e protagonizou atuações memoráveis com a camisa alvinegra. Fora das quatro linhas, conquistou o carinho da torcida, tornando-se um ídolo absoluto, entre os maiores da história do Clube.
“Minha relação com o Galo é muito intensa e jamais perderei a conexão com essa torcida maravilhosa. Tanto que meus filhos permanecerão aqui em Belo Horizonte e fiz questão de manter o meu camarote”, afirmou o ídolo.
Desejamos a Hulk sucesso na continuidade de sua carreira, reafirmando que o Galo sempre será a sua casa.
𝐇𝐮𝐥𝐤 𝐏𝐚𝐫𝐚𝐢́𝐛𝐚, 𝐧𝐨́𝐬 𝐠𝐨𝐬𝐭𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐯𝐨𝐜𝐞̂!
#E7ernoVingador 🏴🏳️
«L’Atlético informe que, d’un commun accord, il a convenu de la résiliation de contrat avec Hulk. L’un des plus grands idoles de l’histoire du Galo, le joueur aura une grande fête d’adieu le 10 mai, à l’Arena MRV, avant le match contre Botafogo, pour le Campeonato Brasileiro. Au cours de la semaine prochaine, plus de détails sur l’adieu seront communiqués. Il a également été convenu que, lorsqu’il mettra fin à sa carrière, Hulk aura droit à un jubilé à l’Arena MRV. L’Atlético remercie l’idole pour sa trajectoire incroyable au Galo, période qui restera éternellement gravée dans la mémoire et le cœur de la Massa. Recruté en 2021, Hulk a rapidement construit une forte identification avec la Massa Atleticana. Sur le terrain, il a été décisif dans des conquêtes historiques comme le Campeonato Brasileiro et la Copa do Brasil de 2021, et la Supercopa do Brasil de 2022, en plus de cinq titres estaduais consécutifs (2021 à 2025) », explique le communiqué. Reste à savoir s’il va prendre sa retraite désormais…
Troyes, Adrien Monfray : «je ressens beaucoup de fierté et d'excitation après notre montée en Ligue 1»
