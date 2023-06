L1-L2 : le coup de gueule de Vincent Labrune

Clap de fin pour la Ligue 1 et 2 le week-end dernier. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le dénouement des championnats français n’a pas renvoyé une belle image du football dans l’Hexagone. À commencer par les incidents survenus lors du match Bordeaux-Rodez, qui a dû être arrêté. Puis ensuite, lors de la rencontre entre l’AC Ajaccio et l’Olympique de Marseille, où un enfant malade et un journaliste ont été agressés. Dans une interview accordée à L’Équipe, Vincent Labrune, président de la LFP, a réagi à ces polémiques.

« À 48 heures près, j’étais très enthousiaste. Mais je ne vous cache pas que j’ai été assez chagriné, c’est le moins que l’on puisse dire, par les actes irresponsables et imbéciles que l’on a pu voir à Bordeaux, avec l’intrusion de ce supporter venu bousculer le joueur de Rodez, et à Ajaccio avec ces individus qui sont venus molester ce pauvre Kenzo. On est sur des sujets de bêtise humaine. Je ne sais pas comment on va les régler, mais on va essayer de le faire. Pour autant, sur 380 matches de Ligue 1 et c’est la même chose en Ligue 2, on a fait une très belle saison et on est sur le bon chemin. »

