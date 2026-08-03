Le Mans : une cinquième recrue arrive

Après avoir déjà attiré Louis Mafouta, Billal Brahimi, Yasser Larouci et Rayan Bamba cet été, Le Mans FC serait sur le point d’enregistrer un cinquième renfort. Selon les informations de L’Équipe, le club sarthois, promu en Ligue 1, devrait obtenir le prêt avec option d’achat de Daouda Traoré (le montant de l’option n’a pas filtré), milieu de terrain français de 20 ans qui évolue à Southampton.

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Prêté la saison dernière à Bari en Italie, le natif d’Ivry-sur-Seine serait attendu ce lundi à la Pincenardière, centre d’entraînement des Sang et Or. L’officialisation devrait tomber assez vite, et le joueur pourrait même participer à la rencontre amicale prévue ce samedi face à l’UNFP. Formé à Nice (il compte une apparition en L1), Traoré avait rejoint Southampton en 2024 et n’a encore jamais évolué avec l’équipe première du club anglais.