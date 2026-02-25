Menu Rechercher
Commenter 8
Ligue des Champions

Monaco se saborde, Paris inquiète : les réseaux s’enflamment

Par Arthur Leopole
1 min.
PSG 2-2 Monaco

Paris se qualifie, mais ne rassure pas. Accroché 2-2 par Monaco au Parc des Princes (5-4 sur l’ensemble des deux matches), Paris a surtout profité d’un énorme cadeau monégasque. Dominateurs, agressifs et parfaitement organisés pendant près d’une heure, les hommes de Sébastien Pocognoli ont totalement relancé la double confrontation avant de se saborder. L’expulsion évitable de Coulibaly à la 58e minute a tout changé. Deux fautes grossières en trois minutes, un carton rouge, et tout le travail collectif de l’ASM s’est écroulé. Derrière, Marquinhos puis Kvaratskhelia ont puni des Monégasques sonnés. Sur les réseaux, beaucoup parlent de sabotage. Mais côté parisien, l’ambiance n’est pas franchement à la fête. Première période sans tir cadré, défense fébrile, incapacité à maîtriser le match à onze contre onze. Les supporters du PSG s’interrogent sur la solidité de leur équipe.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Monaco
Marquinhos
Khvicha Kvaratskhelia
Mamadou Coulibaly

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Monaco Logo Monaco
Marquinhos Marquinhos
Khvicha Kvaratskhelia Khvicha Kvaratskhelia
Mamadou Coulibaly Mamadou Coulibaly
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier