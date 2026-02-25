Monaco se saborde, Paris inquiète : les réseaux s’enflamment

Paris se qualifie, mais ne rassure pas. Accroché 2-2 par Monaco au Parc des Princes (5-4 sur l’ensemble des deux matches), Paris a surtout profité d’un énorme cadeau monégasque. Dominateurs, agressifs et parfaitement organisés pendant près d’une heure, les hommes de Sébastien Pocognoli ont totalement relancé la double confrontation avant de se saborder. L’expulsion évitable de Coulibaly à la 58e minute a tout changé. Deux fautes grossières en trois minutes, un carton rouge, et tout le travail collectif de l’ASM s’est écroulé. Derrière, Marquinhos puis Kvaratskhelia ont puni des Monégasques sonnés. Sur les réseaux, beaucoup parlent de sabotage. Mais côté parisien, l’ambiance n’est pas franchement à la fête. Première période sans tir cadré, défense fébrile, incapacité à maîtriser le match à onze contre onze. Les supporters du PSG s’interrogent sur la solidité de leur équipe.