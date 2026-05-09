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CdM 2026 : Madjer voit l’Algérie aller loin

Par Valentin Feuillette
1 min.
Rabah Madjer, l'ancien sélectionneur algérien @Maxppp

À l’approche de la Coupe du Monde 2026, Rabah Madjer affiche sa confiance envers la sélection algérienne. Présent sur le plateau d’ALG24, l’ancien capitaine des Verts s’est montré optimiste quant aux chances de l’Algérie de briller lors du rendez-vous mondial organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Fort de son expérience en Coupe du Monde, l’ex-star du FC Porto a adressé un message de soutien au groupe dirigé par Vladimir Petkovic, rappelant qu’une participation à un Mondial doit toujours s’accompagner de grandes ambitions.

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«Nous sommes habitués à la Coupe du monde. Je leur souhaite beaucoup de réussite et un long parcours dans ce tournoi. Toutes les équipes présentes à la Coupe du monde ont de grandes ambitions. Inch’Allah, l’Algérie aura elle aussi de grandes ambitions. La responsabilité est très grande, mais ce ne sera pas impossible. (…) Vive l’Algérie», a déclaré la légende algérienne. Il n’y a plus qu’à.

Pub. le - MAJ le
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