Le nouvel appel du pied d'Oscar à Chelsea

Décidément, Oscar souhaite bien retourner un jour à Chelsea. Il y a un mois déjà, le Brésilien qui évolue aujourd’hui en Chine au Shanghai SIPG, avait annoncé vouloir essayer de revenir chez les Blues qu’il avait quitté en 2016. Ce vendredi, l'international brésilien a récidivé.

Dans une interview accordée à Talksport, Oscar a une nouvelle fois annoncé vouloir faire son retour à Chelsea. « C'est un rêve pour moi. J'ai déjà eu de bons moments à Chelsea. Le club m'a beaucoup aidé à m’améliorer et à faire ce que je rêvais de faire comme jouer la Champions League, la Coupe du monde. J’ai beaucoup d’amis là-bas, j’espère avoir la chance de revenir à Chelsea, c’est un rêve pour moi. Je sais que le club n'aime pas trop les joueurs plus âgés et c’est normal parce que c’est une grande équipe. Mais je ferai de mon mieux pour être en forme. »